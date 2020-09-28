رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الحرف اليدوية» تطلق مبادرة الحرفي المصري

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
مسعد عمران
مسعد عمران
دعاء أبو العزم
طباعة
أطلقت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية مبادرة الحرفي المصري، بالتعاون مع إحدى الشركات، حيث تستهدف المبادرة دعم الحرفيين في العديد من المجالات خلال الفترة المقبلة.

وقال مسعد عمران رئيس الغرفة، إن المبادرة تخدم قطاعًا من أهم القطاعات الصناعية داخل مصر، والذي يعد قاطرة التنمية داخل أي دولة، مضيفا أن المبادرة ستكون من أهم المبادرات التي تخدم القطاع.

وكشف عمران، أن المبادرة ستسهم فى خدمة الحرفيين لتطوير وتدريب وتوفير التصميمات الجديدة التى ستكون لها دور مهم في النهوض بالقطاع ودعم وتطوير الحرف التراثية، بالإضافة إلى تمكين الصناعات اليدوية، ما يخلق مجتمعا صناعيا قويا قادرا على المنافسة على
المستوى العالمى.

وشدد عمران، على أن مبادرة الحرفي المصري، تهدف لتقديم عدة حلول لمساعدة المصنعين على فتح أسواق دولية ومحلية جديدة وتخدم المشترين في الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والجودة، وتسهيل الوصول للأسواق المختلفة.

من جانبه قال هشام بلال رئيس مجلس إدارة الشركة المشاركة في المبادرة، إن الحرفي المصري تتماشى وتخدم رؤية الدولة على التنمية المستدامة استراتيجية 2030 والتي تشمل محور تطوير وتنمية قطاع الحرف اليدوية المصرية لدعم وتمكين الصناعات اليدوية.

وأشار بلال، أنه وتنفيذًا لرؤية غرفة صناعة الحرف اليدوية للنهوض بالقطاع كان لابد التعاون، حيث يمثل هذا القطاع النسبة الأكبر فى مشروعات ريادة الأعمال والابتكار للحفاظ على التراث المصرى الحضارى ودفع عجلة النمو الاقتصادى الصناعى محليًا وعالميا، مضيفا إلى أن شركة بوابة الشرق تعمل على توفير المناخ الملائم وتساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى محليًا وعالميًا.

جدير بالذكر أن إطلاق المبادرة شارك في انطلاقها خالد عبد العظيم ممثل اتحاد الصناعات، وممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، ومحمد وجيه العضو المنتدب للشركة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر اليورو اليوم الإثنين 28-9-2020 فى البنوك المصرية

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33 مليونا

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33 مليونا

إغلاق الدائري بسبب حريق كوبري تحت الإنشاء بالمرج

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحوّلت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

البطاطين الثقيلة تحسن أنماط النوم لدى مرضى الأرق

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء المنازل بكاليفورنيا

ظهور إصابات بحمى الوادى المتصدع فى موريتانيا

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

«البازار الأسود» تسلط الضوء على تراكمات ماضي السود في فرنسا

غدًا.. افتتاح الدورة 27 لمعرض «فن بلا أسوار» بالإسكندرية

محسن يونس: جمال عبد الناصر زعيم من الناس

فكرى داود: لم أر دموع والدى إلا فى يوم وفاة عبدالناصر