«الحرف اليدوية» تطلق مبادرة الحرفي المصري

أطلقت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية مبادرة الحرفي المصري، بالتعاون مع إحدى الشركات، حيث تستهدف المبادرة دعم الحرفيين في العديد من المجالات خلال الفترة المقبلة.وقال مسعد عمران رئيس الغرفة، إن المبادرة تخدم قطاعًا من أهم القطاعات الصناعية داخل مصر، والذي يعد قاطرة التنمية داخل أي دولة، مضيفا أن المبادرة ستكون من أهم المبادرات التي تخدم القطاع.وكشف عمران، أن المبادرة ستسهم فى خدمة الحرفيين لتطوير وتدريب وتوفير التصميمات الجديدة التى ستكون لها دور مهم في النهوض بالقطاع ودعم وتطوير الحرف التراثية، بالإضافة إلى تمكين الصناعات اليدوية، ما يخلق مجتمعا صناعيا قويا قادرا على المنافسة علىالمستوى العالمى.وشدد عمران، على أن مبادرة الحرفي المصري، تهدف لتقديم عدة حلول لمساعدة المصنعين على فتح أسواق دولية ومحلية جديدة وتخدم المشترين في الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والجودة، وتسهيل الوصول للأسواق المختلفة.من جانبه قال هشام بلال رئيس مجلس إدارة الشركة المشاركة في المبادرة، إن الحرفي المصري تتماشى وتخدم رؤية الدولة على التنمية المستدامة استراتيجية 2030 والتي تشمل محور تطوير وتنمية قطاع الحرف اليدوية المصرية لدعم وتمكين الصناعات اليدوية.وأشار بلال، أنه وتنفيذًا لرؤية غرفة صناعة الحرف اليدوية للنهوض بالقطاع كان لابد التعاون، حيث يمثل هذا القطاع النسبة الأكبر فى مشروعات ريادة الأعمال والابتكار للحفاظ على التراث المصرى الحضارى ودفع عجلة النمو الاقتصادى الصناعى محليًا وعالميا، مضيفا إلى أن شركة بوابة الشرق تعمل على توفير المناخ الملائم وتساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى محليًا وعالميًا.جدير بالذكر أن إطلاق المبادرة شارك في انطلاقها خالد عبد العظيم ممثل اتحاد الصناعات، وممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، ومحمد وجيه العضو المنتدب للشركة.