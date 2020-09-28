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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمحافظة المنيا استكمالا لفعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تصل محافظة المنيا، في محطتها الرابعة

وزيرة الهجرة في المنيا لاستكمال «مراكب النجاة»

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمحافظة المنيا استكمالا لفعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تصل محافظة المنيا، في محطتها الرابعة؛ بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطرها بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلف وزارة الهجرة بتنفيذ المبادرة خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية 2019 بشرم الشيخ؛ استكمالا للمبادرة بعد توقفها جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية وكوادر العمل المدني بالمحافظة.

جاء استكمال فعاليات "مراكب النجاة" في ثاني محافظات صعيد مصر، بالتعاون والتنسيق مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلة المجلس القومي للمرأة، وتعد المنيا ضمن أكثر 10 محافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تعقد السفيرة نبيلة مكرم لقاءات مع أهالي محافظة المنيا؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك استعراض عدد من النماذج لمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وكذا التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب.

تأتي الزيارة في إطار خطة عمل الوزارة للمبادرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي تشمل توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

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