برلماني: إنشاء مجمع سكني في مسطرد سيغير وجه الحياة فيها

أشاد النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس الفتاح السيسي بضخ نحو 5 مليار جنيه بواقع مليار جنيه كل عام في منطقة مسطرد، موضحا أن ذلك يؤدي إلى تغيير شكل الحياة فيها تماما ويرتقي بحياة أهلها ويوفر مساكن وخدمات للجميع.وأشار النائب - في بيان اليوم الإثنين- إلى أن هذه التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي جاءت لتحسين شكل المجتمع في منطقة مسطرد، وتغيير حياة الناس إلى الأفضل، موضحا أن الهدف هو خلق مجتمعات متطورة مثل الأسمرات وبشائر الخير.ولفت إلى إشادة المصريين بالقرارات السياسية الجديدة وخطط التعمير والتنمية الشاملة في مختلف المجالات، موضحا "يكفي أن نرى ما حدث في دول الجوار، وما يحدث في مصر بالمقارنة بذلك، حيث خطط التطوير مستمرة ولم تتوقف حتى بعد كورونا".