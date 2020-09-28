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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

102 طلب تصالح على مخالفات البناء في القصير

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
علي عواد
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أعلن اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت 102 طلبًا حتى الآن، مؤكدًا انتظام عمل المركز التكنولوجي في استقبال طلبات المواطنين للتصالح.

ووجه رئيس مدينة القصير مسؤولي المركز التكنولوجي والعاملين به إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات فى وقت قياسي ودون أي أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.

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