102 طلب تصالح على مخالفات البناء في القصير

أعلن اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت 102 طلبًا حتى الآن، مؤكدًا انتظام عمل المركز التكنولوجي في استقبال طلبات المواطنين للتصالح.ووجه رئيس مدينة القصير مسؤولي المركز التكنولوجي والعاملين به إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات فى وقت قياسي ودون أي أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.