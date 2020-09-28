مصر تشارك في منصة «ازدهار إفريقيا» التابع لجمعية شبكات الهاتف المحمول

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منصة حدث "ازدهار إفريقيا" الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي إس إم إيه) في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، تحت شعار "مستقبل أفريقيا والتواصل".ومنصة "ازدهار إفريقيا" هي منصة حدث افتراضي يجمع قادة أفريقيا في الصناعات المختلفة، من صناع السياسات والتنفيذيين إلى المبتكرين، لخلق تجربة تكنولوجية أكثر تواصلًا وتأثيرًا في أفريقيا. ويهدف الحدث إلى المساعدة في إطلاق العنان لقوة الاتصال لدفع التقدم الرقمي من أجل مستقبل أفضل.ويتضمن الحدث عدد من الموضوعات، منها: القيادة من أجل الاتصال؛ جيل المواطن الرقمي؛ صحة الإنترنت؛ تسريع أفريقيا؛ شعب واحد، هدف واحد؛ بناء "واكاندا".الجدير بالذكر أن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "جي إس إم إيه" هي جمعية تعبر عن مصالح شركات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم وتشمل ما يقرب من 800 من مشغلي شبكات الهاتف المحمول في العالم و250 شركة متخصصة في تكنولوجيات الهواتف المحمولة.