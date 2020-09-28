إغلاق الدائري بسبب حريق كوبري تحت الإنشاء بالمرج

شب حريق في الشدادات الخشبية الخاصة بكوبري تحت الإنشاء، صباح اليوم الإثنين، في نفق السلام بمنطقة موقف العاشر نهاية دائري المرج.وقال مصدر أمني إن إدارة المرور أغلقت الطريق القادم من طريق مصر - السويس بالطريق الدائري وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن أسباب الحريق لم يتم كشفها حتى الآن وأن المعمل الجنائي سيكشف عن أسبابه.