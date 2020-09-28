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3 طرق لصناعة «ماسك» القهوة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
ماسك القهوة
ماسك القهوة
سلمى بدر
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن طريقة عمل "ماسك" للبشرة من القهوة لشد الوجه، وتعتبر القهوة من الخلطات الطبيعية التي تلجأ إليها النساء، علما بأن حبوب القهوة تستخدم كثيرًا في مستحضرات التجميل لأنها تحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة وتعمل على تنشيط الدورة الدموية.

ويمكن استخدام القهوة مع بعض المواد الطبيعية الأخرى المتوفرة في أغلب المنازل للحصول على أفضل ماسكات منزلية وهي كالتالي:

- خلطة القهوة مع زيت الزيتون:
تخلط ملعقة طعام كبيرة من القهوة المطحونة وملعقة أخرى من زيت الزيتون ليصبح المزيج كالمعجون ويوزع الخليط على كل الوجه مع تمديده قليلًا نحو الرقبة ثم تدلكيه لنحو 5 دقائق فقط، وترك المزيج لمدة 15 دقيقة حتى يجف على الوجه ثم غسل الخلطة عن الوجه أولًا بالماء ثم بالغسول المناسب للبشرة، وتجفيف الوجه عبر استخدام منشفة قطن ناعمة عن طريق التربيت.

- خلطة القهوة مع العسل:
خلط ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي ويوزع الخليط على الوجه بدون الرقبة، ثم تدلكيه لمدة 5 دقائق، وتركه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، والغسول اليومي، مع تنشيفه عن طريق استخدام منشفة قطن ناعمة عبر التربيت.

- خلطة القهوة مع الصبار:
خلطة القهوة لشد الوجه مع الصبار مفيدة جدًا، وهي عبارة عن خلط ملعقة من القهوة المطحونة مع ملعقتين من جل الصبار وفرد هذه الخلطة على الوجه بأكمله، وتوضع على الوجه بدون أي تدليك ثم يغسل الوجه بعد 15 دقيقة بالماء الفاتر والغسول اليومي، ولكن قيل تنشيفه، يجب شطف الوجه بالماء البارد لقفل المسام.

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