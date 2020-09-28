«فض رابعة» و«المقاومة الإرهابية».. أبرز محاكمات اليوم

فض اعتصام رابعة

الحكم على المتهمين بقضية المقاومة الإرهابية بكرداسة

الذكرى الثالثة لأحداث يناير

تشهد المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، نظر قضايا عناصر الجماعة الإرهابية، ومن أبرزها سماع مرافعة المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة" على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد، والحكم فى طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"المقاومة الإرهابية".تستمع محكمة النقض لمرافعة الدفاع فى طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والمشدد من 5 سنوات حتى المؤبد.كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للإخواني محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث".تنطق محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح محمد أحمد يوسف طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013.كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت فى أغسطس الماضي، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين والمؤبد لـ41 آخرين، بينهم 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنواتتنظر الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لأحداث يناير"، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد.وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.