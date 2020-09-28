2671 إصابة جديدة و37 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 201 ألف و305 حالات.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين، بأن البلاد سجلت 37 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3996 شخصا، موضحة أن هناك 571 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 88 ألفا و453 حالة.