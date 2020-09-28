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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الخليجي» يرحب باتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:55 ص
الدكتور نايف فلاح
الدكتور نايف فلاح الحجرف
أ.ش.أ
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رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين؛ على المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين، من خلال الإفراج الفوري عن 1081 معتقلًا وسجينًا طبقًا لقوائم الأسماء المتفق عليها بين الطرفين.

ودعا الحجرف، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين، إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تأخير، وصولًا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، ولم شملهم مع عائلاتهم، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم عام 2018، الذي نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمختفين قسرًا والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.

وعبر عن تقديره للجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، ممثلة بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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