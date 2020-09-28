الدفاع الأرمينية: الأعمال القتالية مستمرة في إقليم ناجورنو- كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الإثنين، أن الأعمال القتالية ما زالت مستمرة في إقليم "ناجورنو- كاراباخ".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، آرتسرون هوفهانيسيان، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "استمرت الأعمال القتالية، وحققت قواتنا المسلحة نجاحا ملحوظا لم يهدأ الوضع بعد، والقتال مستمر"، مؤكدا أن الخسائر في صفوف الجنود الأرمن التي أعلنت عنها أذربيجان لا تتوافق مع الواقع.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في إقليم "ناجورنو-كاراباخ"، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل 16 عسكريا إضافيا في المعارك مع أذربيجان.وقالت الوزارة إن حصيلة قتلى قواتها بلغت 31 شخصا حتى الآن.