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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليتوانيا تدعو أوروبا وروسيا للتوسط لحل أزمة بيلاروسيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
الرئيس الليتواني
الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا
أ.ش.أ
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دعا الرئيس الليتواني، جيتاناس نوسيدا، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بلاده، إلى ضرورة أن تلعب الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وروسيا، دور الوساطة لإقامة حوار في بيلاروس.

وقال نوسيدا، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم": "أعتقد أن لدينا العديد من الفرص لإحراز تقدم في ردنا على الأحداث في بيلاروس، داعيا الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، للعب دور الوسيط لإقامة حوار سلمي بين سلطات مينسك والمجتمع المدني، مع مشاركة روسيا".

وتابع نوسيدا، القول: "لقد بذلنا بالفعل جهودا من هذا النوع، لكننا نود أن تنضم إلينا بعض الدول الأخرى". مؤكدا ضرورة فرض عقوبات في الوقت الراهن.

وأشار إلى أنه "لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق، في قمة الاتحاد الأوروبي السابقة"، معربا عن أمله أن يتم حل هذه القضية في القمة القادمة، ويجب أن نظهر تضامننا وإلا ستتضرر صورة أوروبا وهيبتها.

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