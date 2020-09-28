قنوات النيل المتخصصة تستعد للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة

أعلن المخرج أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة التابع للهيئة الوطنية للإعلام، أن قنوات النيل استعدت للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بخرائط برامجية متميزة.وتقدم قناة "نايل لايف"، يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر، بثًا مباشرًا من خلال برنامجي "نهارك سعيد" و"صفحة جديدة" عن انتصارات أكتوبر، بالإضافة إلى عرض فيلم "الطريق إلى إيلات" ومسلسل "حرب الجواسيس".وتعرض قناة "نايل سينما" أفلام "أيام السادات" و"العمر لحظة" و"حكايات الغريب"، بالإضافة إلى تخصيص حلقة من برنامج "أكشن" للحديث عن فيلم "الممر".أما قناة "العائلة" فتقدم عدة أفلام تسجيلية، منها "أيام لا تنسى" و"المشير أحمد إسماعيل" و"صائد القادة" و"ثعلب الصحراء"، بينما تعرض قناة "النيل الثقافية" سلسلة أفلام "الأبطال حواديت"، وهي عبارة عن ١٩ فيلمًا عن أبطال حرب أكتوبر المجيدة من إنتاج القناة الثقافية، بالإضافة إلى عرض مجموعة حلقات بعنوان "الكتابة على ضوء بندقية"، وهي مجموعة حلقات تسجيلية عن رسائل من الجنود على الجبهة إلى ذويهم.وتعرض قناة "نايل دراما" مسلسل "رأفت الهجان" وحلقة خاصة من برنامج "مساء الفن" يستضيف المخرجة إنعام محمد علي، وحوار حول الدراما الوطنية، وسيقوم برنامج "فلاش" بتغطية جميع الاحتفالات الوطنية المقامة بدار الأوبرا في ذكرى انتصارات أكتوبر.وتعرض قناة "ماسبيرو زمان" خطاب الرئيس الراحل أنور السادات من مجلس الشعب وتكريم أبطال أكتوبر، كما تعرض حلقة من برنامج "لسه فاكر" مع النجم محمود ياسين، وحديث عن فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" وبرنامج "وقائع مصرية" بعنوان "أطول يوم في تاريخ مصر".كما تعرض القناة كذلك أفلام "حكايات الغريب" و"أبناء الصمت" والسهرات الدرامية "ملحمة كبريت" و"بعد العبور"، بالإضافة إلى عرض مسرحيتي "ياسين ولدي" و"حدث في أكتوبر".