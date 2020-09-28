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الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 28 سبتمبر 2020

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:45 ص
برج العذراء
برج العذراء
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:

مهنيًا: اجتهادك الذي تظهره لا مجال له ضمن أناس لا يقدرون جهودك وتضحياتك.
عاطفيًا: تصغي إلى كلام الحبيب الجميل بشغف كبير، وترى أن الوضع يتحسن أكثر من المتوقع.
صحيًا: حاول التخفيف من قيادة السيارات حتى لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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