حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 28 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: اجتهادك الذي تظهره لا مجال له ضمن أناس لا يقدرون جهودك وتضحياتك.عاطفيًا: تصغي إلى كلام الحبيب الجميل بشغف كبير، وترى أن الوضع يتحسن أكثر من المتوقع.صحيًا: حاول التخفيف من قيادة السيارات حتى لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.