حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 28 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى طارئ يطال المؤسسة التي تعمل فيها أو بعض التغييرات الحاصلة في الإدارة وفي مواقع القرار.عاطفيًا: حاول أن تكون علاقتك بالحبيب مبنيّة على الحوار المتبادل بينكما والتفاهم والثقة والشفافية.صحيًا: عدم ممارستك الرياضة تظهر نتائجه تباعًا، من بدانة وآلام في الظهر والعنق وبين الكتفين.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.