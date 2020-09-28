إصابات كورونا فى الهند تتجاوز الـ6 ملايين

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في الهند اليوم الإثنين الـ6 ملايين حالة، وذلك بعد تسجيل قفزة قياسية بلغت 82 ألفا و170 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة- حسب ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية- بارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 6 ملايين و74 ألفا و703 أشخاص.وأضافت أن الهند سجلت أيضا ألفا و39 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 95 ألفا و542 شخصا.ووفقا لوزارة الصحة الهندية، فإن هناك 962 ألفا و640 حالة نشطة في البلاد.