رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فعاليات اليوم الرابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:10 ص
تساعية القديسة تريزا
تساعية القديسة تريزا
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
طباعة
أقيمت أمس الأحد، فعاليات اليوم الرابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.

ترأس المطران جورج شيحان، مطران الموارنة بمصر والسودان، صلاة القداس الإلهي حسب الطقس الماروني، وذلك بحضور الأب باتريك الكرملي، والأب جاك الكرملي، والأب إيليا الكرملي، والأب يوحنا الكرملي.

شارك أيضًا الأب جورج مسؤول مطرانية الموارنة بالظاهر، وفريق كورال الكنيسة المارونية بالظاهر.

وفي أثناء كلمة العظة، دعا المطران جورج شيحان الآباء الكرمل وشعب الكنيسة إلى حضور حفل افتتاح كنيسة القديسة تريزا المارونية ودار الرعية بالإسماعيلية، وذلك في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

وفي نهاية صلاة الذبيحة الإلهية، تم عمل تطواف برفات القديسة تريزا ومباركة الشعب وانصراف المؤمنين.

كما شكر الأب باتريك سيادة المطران، واصفًا إياه بأنه صديق الكرمل وصديق القديسة تريزا، كما دعاه إلى ترأس صلاة القداس الإلهي بالكنيسة كل عام قائلًا له أن البازيليك هي بيتك الثاني، وأن القديسة تريزا تدعوك إلي زيارة كنيستها في أي وقت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة جديدة تثبت فعالية «الإنترفيرون» فى القضاء على كورونا

«الصحة»: 104 إصابات جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

قادرون على كورونا.. كيف نجحت الدولة في السيطرة على الفيروس؟

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحولت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء المنازل بكاليفورنيا

ظهور إصابات بحمى الوادى المتصدع فى موريتانيا

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

محسن يونس: جمال عبد الناصر زعيم من الناس

فكرى داود: لم أر دموع والدى إلا فى يوم وفاة عبدالناصر

فاطمة الحصى: سنوات حكم عبدالناصر فترة نهضة تاريخية

بيتر ماهر: حضور «عبد الناصر» لتمتعه بكاريزما عابرة للأجيال