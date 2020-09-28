أقيمت أمس الأحد، فعاليات اليوم الرابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.ترأس المطران جورج شيحان، مطران الموارنة بمصر والسودان، صلاة القداس الإلهي حسب الطقس الماروني، وذلك بحضور الأب باتريك الكرملي، والأب جاك الكرملي، والأب إيليا الكرملي، والأب يوحنا الكرملي.شارك أيضًا الأب جورج مسؤول مطرانية الموارنة بالظاهر، وفريق كورال الكنيسة المارونية بالظاهر.وفي أثناء كلمة العظة، دعا المطران جورج شيحان الآباء الكرمل وشعب الكنيسة إلى حضور حفل افتتاح كنيسة القديسة تريزا المارونية ودار الرعية بالإسماعيلية، وذلك في الحادية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل.وفي نهاية صلاة الذبيحة الإلهية، تم عمل تطواف برفات القديسة تريزا ومباركة الشعب وانصراف المؤمنين.كما شكر الأب باتريك سيادة المطران، واصفًا إياه بأنه صديق الكرمل وصديق القديسة تريزا، كما دعاه إلى ترأس صلاة القداس الإلهي بالكنيسة كل عام قائلًا له أن البازيليك هي بيتك الثاني، وأن القديسة تريزا تدعوك إلي زيارة كنيستها في أي وقت.