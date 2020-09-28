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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم الغربية يبدأ فى تزيين جدران الطريق السريع بطنطا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:43 ص
تزيين جدران الطريق
تزيين جدران الطريق السريع بطنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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بدأ العمل في تزيين وتجميل والرسم على جدران جانبي الطريق السريع بداية من كوبري فاروق إلى كوبري نايف عماد بطنطا، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومركز ومدينة طنطا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وفي إطار الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية، وبرعاية ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

أكد وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والمراكز للرسم على الجدران في جميع مدن المحافظة ومنها قطور وكفر الزيات وبسيون وزفتى.

يشارك في هذا العمل الفني معلمي التربية الفنية بالمديرية وإدارة شرق طنطا التعليمية، بإشراف الدكتورة سهام رزق مدير عام الإدارة، والدكتور سيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية.
تعليم الغربية يبدأ فى تزيين جدران الطريق السريع بطنطا
تزيين جدران الطريق السريع بطنطا
تزيين جدران الطريق السريع بطنطا
تعليم الغربية يبدأ فى تزيين جدران الطريق السريع بطنطا
تزيين جدران الطريق السريع بطنطا
تزيين جدران الطريق السريع بطنطا

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