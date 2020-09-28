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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القبلة

«الولاء والانتماء للوطن».. خطبة الجمعة المقبلة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:36 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه إدراكًا منها لأهمية الولاء والانتماء للوطن، وبيان أن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو ادعاءات، إنما هو سلوك وعطاء للوطن واستعداد للتضحية في سبيله، قررت وزارة الأوقاف أن تكون خطبة الجمعة القادمة ٢ ١٠ ٢٠٢٠ م عن موضوع متطلبات الولاء والانتماء للوطن.

وأكد وزير الأوقاف، أن الانتماء الحقيقي للوطن يتطلب احترام الدولة وعلمها وقائدها ونشيدها الوطني وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية، موضحًا أن جيل أكتوبر قد أدوا الذي عليهم تجاه وطنهم، ونحن نحتاج هذه الروح لنحافظ على وطننا، ونرقى به إلى المكانة التي يستحقها بين الأمم، مع غل أيدى الإرهابيين والمتطرفين والخونة والعملاء عن النيل منه أو تعطيل مسيرته في البناء والتنمية.

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