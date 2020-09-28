رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتهم ترامب بمحاولة الانقلاب على نظام «أوباما كير»

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:24 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
وكالات
طباعة
اتهم المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن منافسه الرئيس دونالد ترامب، بالإسراع في ترشيح قاض جديد للمحكمة العليا من أجل السعي لإلغاء قانون الرعاية الصحية «أوباماكير» بالكامل، على الرغم من انتشار وباء «كوفيد-19».

ورشح ترامب، السبت، القاضية إيمي كوني باريت لتحل مكان الراحلة روث بادر جينسبرج في المحكمة العليا، متوقّعًا مصادقة سريعة من مجلس الشيوخ على هذا الخيار.

ومصادقة الجمهوريين الذين يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ على مرشحة ترامب شبه محسومة، وهي ستمكّنهم من إمالة الدفة في المحكمة الى المحافظين عشية انتخابات رئاسية محمومة يسعى فيها ترامب للفوز بولاية ثانية.

وقد أثارت هذه الخطوة القادة الديموقراطيين كونها تأتي قبل أسابيع فقط على انتخابات 3 نوفمبر الرئاسية، والتي تُظهر تراجع ترامب في استطلاعات الرأي، مطالبين بأن يتم ترك مهمة ترشيح بديل لروث للرئيس المنتخب.

وقال بايدن للصحفيين في مقره في ويلمينجتون ديلاور، إن ترامب والحزب الجمهوري يدفعان الى المصادقة على تعيين باريت لأنهم يرون في ذلك فرصة «للانقلاب على قانون الرعاية الصحية بأسعار ميسّرة +أوباماكير+ قبل خروجهم».

وأكد مجددًا أن على مجلس الشيوخ إرجاء المصادقة على ترشيح باريت الى ما بعد الانتخابات، مشيرًا الى أن التصويت المبكر قد بدأ بالفعل، مضيفًا: «لم يسبق أبدًا في تاريخ أمتنا أن تم ترشيح قاض للمحكمة العليا وتنصيبه في حين أن هناك انتخابات رئاسية تجري».

وتابع: «هناك أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ يعرفون في قرارة أنفسهم أنك إذا قمت بإسكات صوت الشعب خلال الانتخابات، فإنك بذلك تغلق الباب على الديموقراطية الأمريكية».

وحذّر «الناخبون لن يقفوا متفرجين أمام هذا التجاوز للسلطة، وإذا كنا فعلًا دولة ديمقراطية، فإن صوتهم يجب أن يكون مسموعًا».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر اليورو اليوم الإثنين 28-9-2020 فى البنوك المصرية

وزير البترول: مصر ستكتفى من البنزين والسولار فى 2023

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

وائل غنيم عن «مهموز المتحدة»: «اشتغلناكم يا مهاطيل» (فيديو)

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

نجله أدمن المخدرات فتحولت حياته إلى قصة حزينة.. مأساة سيد زيان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء المنازل بكاليفورنيا

ظهور إصابات بحمى الوادى المتصدع فى موريتانيا

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

محسن يونس: جمال عبد الناصر زعيم من الناس

فكرى داود: لم أر دموع والدى إلا فى يوم وفاة عبدالناصر

فاطمة الحصى: سنوات حكم عبدالناصر فترة نهضة تاريخية

بيتر ماهر: حضور «عبد الناصر» لتمتعه بكاريزما عابرة للأجيال