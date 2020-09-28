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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: بريطانيا تستعد لعزل عام اجتماعى بسبب كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:22 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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قالت صحيفة تايمز، اليوم، إن الحكومة البريطانية تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن للتصدي لموجة ثانية من مرض «كوفيد-19».

وأضاف التقري،ر أنه بموجب إجراءات العزل الجديدة التي يجري بحثها ستصدر أوامر بإغلاق جميع الحانات والمطاعم لمدة أسبوعين بشكل مبدئي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أي إغلاق عام جديد يهدد الوظائف وأرزاق الناس والتواصل بين البشر.

وأضاف التقرير، أنه سيتم أيضًا منع الأسر إلى أجل غير مسمى من الالتقاء ببعضها في أي مكان مغلق لم تكن فيه بالفعل بموجب الأمر.

وفرضت بريطانيا في الأسبوع الماضي تدابير جديدة ألزمت الناس بالعمل من المنزل كلما أمكن وأمرت المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرًا لمواجهة موجة ثانية سريعة الانتشار من «كوفيد-19» مع فرض قيود جديدة قد تستمر ستة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع قوله إنه سيتم السماح باستمرار فتح المدارس والمتاجر، إضافة إلى المصانع والمكاتب التي لا يمكن لموظفيها العمل من المنزل.

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