رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة جديدة تثبت فعالية «الإنترفيرون» فى القضاء على كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:10 ص
مادة الإنترفيرون
مادة الإنترفيرون
وكالات
طباعة
أكدت دراسة حديثة نشرتها وكالة "بلومبيرج" أن نقص مادة "الإنترفيرون"، في جسم الإنسان قد يؤدي إلى تدهور حالات المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة، إنه "عندما أصيب شقيقان في الولايات المتحدة بفيروس (كوفيد - 19) في الوقت ذاته تقريبا في شهر مارس الماضي، وقع الأطباء في الحيرة، حيث كان كلا المصابين في عمر الشباب (29 و31 عاما)، ويتمتعان بصحة جيدة، ومع ذلك، ففي غضون أيام، لم يتمكنوا من التنفس بمفردهم، ومات أحدهم بشكل مأساوي".

وبعد أسبوعين، تم اكتشاف إصابة شقيقين آخرين في العشرينات من العمر في هولندا، حيث تم استدعاء علماء الوراثة للدراسة والتحقق من الأمر، ومعرفة مدى تأثير العامل الوراثي على حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واكتشف العلماء، عقب انتهاء الدراسة، أن "هناك مسارا جديدا قد يؤدي إلى فهم طبيعة الحالات الشديدة باختلاف التغيرات الجينية والجنس ومعرفة سبب فقدان وظيفة المناعة".

وأكدوا على أن "هذا المسار قد يأتي بنهج جديد لعلاج الآلاف من مرضى فيروس كورونا"، مؤكدين أن القاسم المشترك في البحث هو عدم وجود مادة تدعى بـ"الإنترفيرون"، والتي تساعد في تنسيق دفاع الجسم ضد مسببات الأمراض الفيروسية ويمكن غرسها لعلاج حالات أخرى مثل التهاب الكبد المعدي.

والمادة عبارة عن بروتينات صغيرة ذات أنواع عدة تنتجها الخلايا اللمفاوية T المنشطة، حيث تشير الدلائل المتزايدة إلى أن أقلية من مرضى كورونا قد يصابون بمرض شديد بسبب ضعف استجابة مضاد للفيروسات.

وأظهرت دراستان بارزتان نشرتا في مجلة "العلوم"، أن "الإنترفيرون غير الكافي قد يكمن في نقطة تحول خطيرة في عدوى فيروس كورونا.

من جانبه، قال الأستاذ في مركز أبحاث الأمراض المعدية واللقاحات في معهد "لا جولا" لعلم المناعة في كاليفورنيا شين كروتي: "يبدو أن هذا الفيروس لديه خدعة واحدة كبيرة.. هذه الحيلة الكبيرة هي تجنب الاستجابة المناعية الفطرية الأولية لفترة زمنية طويلة، وعلى وجه الخصوص، تجنب الاستجابة المبكرة من النوع الأول من مضاد للفيروسات وتحديدا مادة الإنترفيرون".

وتسلط الدراسة الضوء على المادة التي تشمل أدوية مثل ريمديزيفير وبلازما النقاهة التي تنتجها شركة "جلعاد للعلوم Gilead Sciences"، وهي مكون من بلازما دم المرضى المتعافين، والتي قد تحتوي على عوامل مناعية مفيدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تكشف موعد إعلان اشتراطات البناء الجديدة

«الصحة»: 104 إصابات جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

وائل غنيم عن «مهموز المتحدة»: «اشتغلناكم يا مهاطيل» (فيديو)

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

«أصرت والدته على دفنه يوم وفاته».. المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

حريق غابات يجبر السلطات على إخلاء المنازل بكاليفورنيا

ظهور إصابات بحمى الوادى المتصدع فى موريتانيا

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

محسن يونس: جمال عبد الناصر زعيم من الناس

فكرى داود: لم أر دموع والدى إلا فى يوم وفاة عبدالناصر

فاطمة الحصى: سنوات حكم عبدالناصر فترة نهضة تاريخية

بيتر ماهر: حضور «عبد الناصر» لتمتعه بكاريزما عابرة للأجيال