رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا توجه نداء دوليا عاجلا لمنع تدخل تركيا إلى جانب أذربيجان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:56 ص
نيكول باشينيان
نيكول باشينيان
وكالات
طباعة
شدد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، على ضرورة منع تدخل تركيا في النزاع، جاء ذلك على خلفية تجدد الأعمال القتالية في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين يريفان وباكو.

وحذر باشينيان، في كلمة مسجلة ألقاها الأحد، من أن التصعيد في قره باغ قد يخرج عن حدود المنطقة ويهدد الأمن الدولي، داعيا مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجتمع الدولي على وجه العموم إلى التركيز على خطورة الوضع.

وقال: "أصبحنا على وشك حرب واسعة النطاق في جنوب القوقاز، ما يهدد بعواقب غير قابلة للتنبؤ. قد تخرج الحرب عن حدود المنطقة وتمتد إلى نظام أوسع. أدعو المجتمع الدولي إلى استخدام جميع آليات الضغط ومنع أي تدخل تركي في النزاع".

وحمل رئيس الوزراء الأرمني أذربيجان المسؤولية عن التصعيد الجديد في قره باغ، مشددا على أن الهجوم الأذري سيتلقى "ردا مناسبا".

وذكر باشينيان أن القوات الأذرية تتكبد خسائر خلال علمياتها الهجومية في المنطقة، مشيرا إلى أنه بإمكان يريفان إجبار باكو على وقف القتال وإحلال السلام.

وحذر من أن أذربيجان قد تواصل هجومها إلى عمق الأراضي الأرمنية، مؤكدا أن حكومة يريفان قررت في هذا السياق فرض الحكم العرفي وإعلان التعبئة العامة.

موضوعات متعلقة

كيف تواجه الدولة الزيادة السكانية وتآكل الرقعة الزراعية؟ (فيديو)

السيسي يوجه بمواصلة صرف 500 جنيه «منحة العمالة غير المنتظمة» حتى نهاية العام

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

قادرون على كورونا.. كيف نجحت الدولة في السيطرة على الفيروس؟

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

«الصحة»: 104 إصابات جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

«أصرت والدته على دفنه يوم وفاته».. المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

«غير مفهومة».. كيف رد يوسف شاهين على الاتهامات الموجهة ضد أفلامه؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

فكرى داود: لم أر دموع والدى إلا فى يوم وفاة عبدالناصر

فاطمة الحصى: سنوات حكم عبدالناصر فترة نهضة تاريخية

شبلول: عبد الناصر كان الحلم والأمل لدى معظم الشعب

سمير الأمير: نقد عبد الناصر ليس جريمة لكن كراهيته غرض