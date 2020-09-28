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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: القطاع النووى فى روسيا يوفر إمدادات الطاقة بشكل ثابت

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:15 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القطاع النووي في روسيا يوفر إمدادات الطاقة بشكل ثابت في العام الحالي، رغم ظروف مكافحة وباء فيروس كورونا.

وقال بوتين: "اليوم، تحقق الصناعة النووية في روسيا والمؤسسات المتخصصة ومعاهد البحوث، ومكاتب التصميم نتائج عظيمة مهمة للبلد بأكمله. أولا وقبل كل شيء، في تطوير توليد الطاقة النووية مع التقيد الصارم بأعلى متطلبات السلامة والمعايير".

وأضاف الرئيس الروسي: "يتم توفر إمدادات الطاقة بشكل ثابت في العام الحالي في ظروف مكافحة وباء فيروس كورونا".

وتابع: "المشاريع الدولية لبناء وصيانة وحدات الطاقة النووية في الخارج هي أيضًا في غاية الأهمية".

وشدد بوتين "أنهم يعملون من أجل سمعة روسيا كدولة ذات تقنيات عالية وذكاء، وشريك جاد ومسؤول، ورائد عالمي في هذا مجال الحديث، لتأمين طاقة نووية نظيفة بمزيج فريد من الموثوقية والأمان".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "التاريخ يثبت أن الإنجازات الخارقة في مجال معقد مثل الصناعة النووية ليست عرضية - فهي مدعومة بمدارس علمية وهندسية، والعمل المنهجي لعشرات المؤسسات والآلاف من الأشخاص، ونظام تعليم وتدريب عالي الجودة".

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