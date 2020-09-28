رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فاطمة الحصى: سنوات حكم عبدالناصر فترة نهضة تاريخية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:13 ص
فاطمة الحصي
فاطمة الحصي
نضال ممدوح
طباعة
نصف قرن على الرحيل لكنه مازال باق في الوعي الجمعي المصري٬ مازالت صوره تزين حوائط بيوت ومحلات المصريين٬ حتى من اختلفوا معه أو مع سياساته مازالوا يحملون له الود والمحبة. إنه الزعيم جمال عبد الناصر والذي يمر اليوم خمسين عام علي مفارقته عالمنا.

استطلعت الــ"الدستور" آراء الكتاب والمثقفين حول حضور "ناصر" رغم غياب الجسد٬ ولماذا هذا الوهج ساري حتى الآن.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة فاطمة الحصي: "كان التعليم قبل الثورة قاصرا على القادرين باستثناء الأزهر والكتاتيب التى كانت تعمل على تحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية، مع تولى عبد الناصر قيادة الدولة وضع مشروعًا قوميًا لمصر؛ لأنه آمن بأن بناء دولة قوية يعنى ركيزة تعليمية قوية٬ من أجل ذلك أوكَل وزارة المعارف العمومية إلى كمال الدين حسين الذى تحولت الوزارة معه إلى مسمى آخر هو وزارة التربية والتعليم".

وتابعت موضحة: "دعم عبد الناصر المخصصات المالية للتعليم وذلك ببناء عدد كبير من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لمواكبة الزيادة السكانية؛ وجعل الزعيم التعليم الجامعى تحت إشرافه وذلك لإيمانه بأن طلاب الجامعات هم الوقود المحرك لبناء الدولة٬ كما اهتم بالمرحلة الثانوية وحرص على تنظيم الكشافة والجوالة ومنظمه الشباب لكى يشاركوا بها، كما أدخل التربية العسكرية فى المدارس الثانوية بعد هزيمة 67، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مدارس جديدة فى القرى الكبرى والمناطق ذات الكثافة العالية".

واختتم: "وكانت الحملة الشهيرة بــ مدرسة كل ثلاثة أيام، كما توسع فى إنشاء المدارس الفنية والصناعية والتجارية لتخريج شباب صغير السن يعين فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى مصانع القطاع العام بمجرد تخرجه؛ وأكاد أجزم أن فترة عبد الناصر هى فترة نهضة تاريخية فقد جعل التعليم محورا لسياسات الدولة وتعامل معه كونه قوميا تنمويا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

«الصحة»: 104 إصابات جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 ومراحل صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

«الصحة»: 104 إصابات جديدة بكورونا.. و14 حالة وفاة

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

«أصرت والدته على دفنه يوم وفاته».. المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

«غير مفهومة».. كيف رد يوسف شاهين على الاتهامات الموجهة ضد أفلامه؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

مقتل 11 فى مذبحة بالمكسيك

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

فكرى داود: لم أر دموع والدى إلا فى يوم وفاة عبدالناصر

فاطمة الحصى: سنوات حكم عبدالناصر فترة نهضة تاريخية

شبلول: عبد الناصر كان الحلم والأمل لدى معظم الشعب

سمير الأمير: نقد عبد الناصر ليس جريمة لكن كراهيته غرض