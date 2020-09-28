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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل محاكمة شاب قتل شقيقته بعد اغتصابها فى كفر الشيخ

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:51 ص
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قضى المستشار شريف عرابين، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الرابعة» بتأجيل قضية اغتصاب فتاة وقتلها على يد شقيقها إلي نوفمبر القادم، وذلك لحين استكمال بعض الدلائل الخاصة بالواقعة، وذلك في أحداث القضية رقم 70 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة بيلا، والمقيدة برقم 7 لسنة 2015 كلي كفر الشيخ.


حيث تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014، المتهم فيها «خالد.م.ا»، 36 سنة، سائق ومقيم ببندر بيلا، بقتل شقيقته «سناء» 16 سنة، ومقيمة بذات العنوان، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها، علي إثر تشككه في سلوكها، فجالت بنفسه الظنون لأبعد ما يكون، مما أثار حفيظته واشتد غيظه، مقررًا وضع نهاية لظنه صونًا لكرامته.

وأعد لهذا الغرض أداة قميص قطني «تي شيرت»، وما أن انفرد المتهم بالمجني عليها بالمنزل، انقض عليها وطرحها على فراشها وجثم فوقها، حتى يعجزها عن الحراك، وقام بتطويق عنقها بتلك الأداة سالفة البيان، خانقًا أياها ضاغطًا علي رقبتها بكلتا يداه، حتى تيقن من وفاتها، قاصدًا إزهاق روحها، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها في الحال.

وقررت نيابة كفرالشيخ الكلية، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بكفر الشيخ، وحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.

وخلال تدوال إحدى الجلسات الماضية، فجرت شقيقة المتهم والمجني عليها وتدعي «نسمة» 31 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة بذات العنوان، مفاجأة، عندما استدعتها المحكمة للاستماع إليها كشاهد إثبات في الواقعة، فأبدت شكوكها للمحكمة مؤكدة أن سبب قتل شقيقها لشقيقتهما جاء بغرض التخلص منها، عقب معاشرتها جنسيًا كرهًا عنها، واكتشافها من خلال التحقيقات وتقرير الطب الشرعي عقب أخذ مسحة من فتحة الشرج للمجني عليها، وجود أثار لسوائل منوية بالمسحة الخاصة بالمجني عليها.

وأضافت في أقوالها أمام المحكمة، أن سبب شكوكها يعود لمطالبة شقيقها المتهم هي الأخرى قبل ذلك بمعاشرتها جنسيًا إلا أنها رفضت، فيما طالبت المحكمة في أقوالها بعرض شقيقها المتهم على الطب الشرعي، لأخذ عينة من الحيوانات المنوية الخاصة بالمتهم، تمهيدًا لفحصها ومطابقتها بالحيوانات المنوية التي جرى أخذ مسحة منها على شقيقتها المجني عليها.

وبناءً على رغبة شقيقة المتهم والمجني عليها، قررت المحكمة عرض المتهم على المعامل الطبية الشرعية بطنطا لأخذ عينة منوية منه لمقارنتها على الحيوانات المنوية التي عثر عليها في فتحة الشرج للمجني عليها «شقيقته»، لإعداد تقرير مفصل لذلك بعد إجراء أبحاث المقارنة في الحيوانات المنوية.

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