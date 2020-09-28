محمد صالح البحر: سيظل عبد الناصر حاضرًا بذات الوهج

تمر اليوم الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر٬ إلا أن حضوره ما زال متوهجًا في الرعي الجمعي المصري والعربي والأفريقي.وفي هذا الصدد قال الكاتب محمد صالح البحر في تصريحات خاصة لــ"الدستور" البكاء على الأطلال، الفخر بالنسب وامتداده في الزمن، حواديت الأبطال في ليالي السمر، تمجيد التاريخ والاعتزاز الدائم به، هكذا يستمد الوعي العربي دائمًا الجزء الأكبر من مخيلته من الماضي، لا يعنيه الحاضر إلا بقدر حصوله فيه على لقمة عيشه، وتسيير أموره الحياتية، ولو بأقل قدر ممكن، فهو حاضر مشحون دوما بالماضي، خصوصًا في لحظات العجز والانكسار، التي يقدر الماضي خلالها على أن يصير حائط صد، وآلية دفاع، ضد السقوط المدوي، وأن يشكل طاقة أمل لتجاوز الحاضر المكسور مهما طال زمنه، ربما استطاعتْ هذه الآلية أن تحمي الإنسان العربي من الانسحاق الكامل، والخروج من التاريخ، مثل كثير من المجتمعات والأجناس التي اختفتْ بفعل الهزائم الساحقة، لكنها جعلته في ذات الوقت إنسانًا سلبيًا، يجلس دومًا في انتظار المخلص، ويتتبع ـ بأمل لا ينقطع أبدا ـ آثار ظهور البطل القادم، الذي سيُعيد له أمجاده السابقة، تمامًا كما فعل خالد بن الوليد، وصلاح الدين الأيوبي، وجمال عبد الناصر.وأوضح أن كل بطل أتى تطغى سيرته على كل سير الأبطال السابقين، التي تتوارى في خلفية الصورة، تظل صورة البطل الأخير، وسيرته التي غالبا ما تكون مرتبطة بالحاضر لا تزال، ماثلة بقوة في مقدمة مخيلة الوعي العربي، بل وتشكل الجزء الأكبر من صورة البطل المنتظر، ولهذا سيظل جمال عبد الناصر حاضرًا بذات الوهج، وصورته معلقة في كل بيت عربي إلى الآن، رغم مرور خمسين عامًا على رحيله، باعتباره البطل الأخير الذي واجه العدو الحقيقي بقوة مباشرة وواضحة، دون أدنى محاولة للصلح، أو أقل استخدام للعبة السياسة، وحتى آخر نفس له في الحياة، فالوعي العربي لا يقبل الحيلة، وسيرة البطل في مخيلته مكتملة دائما، ولا يسمح بالالتفاف عليها مهما بدتْ قسوة الظروف، ومهما تغيرتْ معطيات مرور الزمن، وسيظل الوعي الجمعي يستدعي إلى مخيلته صورة جمال عبد الناصر فقط، ليُشكل منها صورة البطل القادم فالصلح والهدنة والنزول إلى لعبة السياسة كلها خدوش لا تستدعي سوى المحو الكامل من ذاكرة مخيلته.وأضاف، لا تكف المخيلة العربية عن اللهاث خلف الأبطال، وتتغير صورة البطل في وعيها بحسب دوره في الحياة، فهناك دائمًا هؤلاء الأبطال الصغار الذين يكتفون ـ لأسباب مختلفة ـ بلعب دور محدود في أحد المجالات، كالدين والعلم والأدب والفن والرياضة، لكن يظل البطل بمفهومه الحقيقي، الكامل والدائم، هو الذي يقدر على صناعة التاريخ الذي يمكن الفخر به، ولا يتيح ذلك إلا السياسة، وكلما اتسعتْ حدودها كلما اكتملت صورة البطل، وحفرت مكانها في التاريخ، ربما لهذا حرص جمال عبد الناصر على أن يكون بطلًا عربيًا، لا مصريا فقط، وبغض النظر عن الهزائم التي يتم غفرانها دائما، طالما استمر البطل في كفاحه وصموده إلى النهاية، بلا كلل أو استسلام أو هروب أو تحايل، يحتاج البطل أيضا إلى حقائق ترسخ في الأرض، لتعلو بسيرته من بعد في عنان السماء.وذكر أن، من أهم الحقائق التي صنعها جمال عبد الناصر على المستوى المصري هو السد العالي، ذلك الصرح الضخم الذي شكل بناؤه ملحمة صمود كاملة في وجه الأعداء الذين حاربوا حتى فكرة إنشائه، والذي استطاع تحققه أن يوسع من رقعة الأرض الزراعية لمصر، وأن ينير منازلها، وأن يحمى أهلها من أخطار الفيضان الذي عانوا من ويلاته وأضراره لقرون طويلة، ولا يزال السد العالي يصرخ في وجه كل منْ شكك، أو يشكك إلى الآن، في قدرات وجوده، كلما هاجم فيضان ما أرض السودان من خلفنا، ليخرب أرضها وبيوتها وتعب أهلها، وربما أرواحهم أيضا، لا يزال السد العالي يصرخ باسم جمال عبد الناصر كبطل أخير مرَّ على أهل مصر والعالم العربي، لا تزال آثار أقدامه محفورة في الأرض، ولا تزال صورته مطبوعة بمخيلتهم، تهبهم الأمل، وتدفع عنهم انكسار الحاضر، في انتظار البطل الآتي.