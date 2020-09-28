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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. افتتاح الدورة 27 لمعرض «فن بلا أسوار» بالإسكندرية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
كاتدرائية القديس
كاتدرائية القديس
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يفتتح أسقف شمال أفريقيا للكنائس الأسقفية المطران سامي شحاتة، غدًا الإثنين، فعاليات الدورة 27 لمعرض "فن بلا أسوار"، بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.

وقال مدير مركز أركان للإبداع بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية نادر ونيس - في تصريح اليوم الأحد - إن المعرض يضم مختلف أنواع الفنون التشكيلية من تصوير ونحت، إلى جانب مجموعة حرف تراثية وصناعات يدوية متنوعة بين صناعات فخارية ومشغولات يدوية وملابس ومنسوجات وأعمال خشبية، وجميعها صناعات وفنون صديقة للبيئة، بمشاركة مجموعة من شباب الفنانين.

وأضاف ونيس أن، المركز يحرص على تنظيم المعرض بصورة دورية بهدف نشر ثقافة تقدير الفن والجمال في الشارع المصري، وإعطاء الفرصة لكل صانع وفنان لعرض أعماله، ودعم الحرف اليدوية والتراثية والمشروعات الصغيرة، من خلال فتح قنوات اتصال بين المنتج والمستهلك، وتوفير أماكن عرض للتسويق للمنتجات وبيعها بأفضل الأسعار.

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