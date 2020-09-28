حالات «كورونا» فى إفريقيا تتجاوز 1.44 مليون

ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) وصل إلى 1444318 حتى يوم السبت الماضي، كما تجاوز عدد الوفيات 35 ألف حالة.وأضاف المركز أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 35144 حتى بعد ظهر السبت.وأوضح أن إجمالي عدد حالات التعافي من المرض في القارة وصل إلى 1192653 حتى الآن.كما أشار المركز إلى أن أشد الدول المتضررة من المرض فيما يخص عدد حالات الإصابة الإيجابية هي جنوب إفريقيا ومصر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا.وعلى صعيد العالم، أودت جائحة فيروس كورونا حتى الآن بحياة مليون شخص و350 حول العالم، وفق أحدث حصيلة رسمية للوفيات حسب موقع "وورلد ميتر"، الذي يحسب إجمالي الوفيات والإصابات من المصادر بما في ذلك الحكومات.