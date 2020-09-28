القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يواصل جولاته التفقدية بالمستشفيات الجامعية

وجه الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، بضرورة توفير التجهيزات اللازمة لوحدة زراعة الكبد بالمستشفى التعليمي العالمي، وذلك لاستيفاء المعايير اللازمة للحصول على رخصة زراعة الكبد، كما وجه بضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات بالمستشفى، والتوسع في التحول الرقمي لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.جاء ذلك خلال زيارته الليلة للمستشفى التعليمي العالمي؛ لمتابعة سير العمل بها، رافقه الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وشملت الجولة أقسام جراحات المخ والأعصاب، والعظام، والقلب والصدر، والجهاز الهضمي، والعمليات، ووحدة الكلي الصناعي، ووحدة زراعة الكبد.كما تابع «عتمان» أحوال المرضى بالأقسام المختلفة، حيث استمع إلى احتياجاتهم، ورأيهم في مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهًا بضرورة حسن التعامل مع المرضى وتوفير ما يلزم في أسرع وقت ممكن.شارك في الجولة كل من: «الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، ومحمد حنتيره مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور أحمد سويلم نائب مدير المستشفى التعليمي».