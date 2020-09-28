أشرف صبحى: مشروعات الدولة تخدم الشباب فى الأساس

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على اهتمام القيادة السياسية بالشباب والتوجه والاهتمام المستمر بمشاركتهم في مختلف المشروعات التنموية والشبابية، والحرص على لقاء الشباب من مختلف محافظات الجمهورية والحوار معهم بصفة مستمرة على مائدة واحدة، بخاصة أبناء الصعيد الذي يمثل أصالة وعراقة التاريخ المصري.جاء ذلك مساء اليوم خلال لقاء الوزير الحواري مع 120 شابًا وفتاة بمركز التعليم المدني وإعداد القادة بمدينة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ وقيادات الوزارة والمحافظة التنفيذية.وأكد صبحى على دور الشباب في التصدي للشائعات من خلال مبادرة "تصدوا معنا" التي أطلقتها الوزارة لمواجهة الأفكار المغلوطة والشائعات بكافة وسائل الإعلام المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي.وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة تقوم بإعداد نشء وشباب مصر من خلال برنامج "سلاحنا لبكرة" الذي يعمل على تعليمهم مهارات عدة فى اللغات والتسويق الإلكتروني والإعداد البدني والنفسي والصحي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية في بناء الإنسان.وقال صبحى إن العائد الاستثمارى لطرح المشروعات الرياضية بسوهاج بلغ 38 مليونًا و111 ألف جنيه، لذا فإنه سيتم التوسع في هذه المشروعات بما يخدم الأعمال التطويرية للمنشآت الشبابية والرياضية، مع الاحتفاظ بالتوازي بتقديم الخدمة لشباب مصر.وأضاف: "ونطمئن الأسر المصرية والشباب بأن المشروعات تخدمهم في الأساس"، مشددًا على الدور الرقابي والمحاسبي الذي تنتهجه الوزارة في الآونة الأخيرة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية للتأكيد على تصميم الدولة المصرية في محاسبة المقصرين.وتابع صبحى: "نقدر ونحترم الرقي والنظام الذى رأيناه ولمسناه بمحافظة سوهاج، وهو ما يستحق أن يقام بالمحافظة الكثير من الفعاليات، فهي لا تقل في المقومات التي تمتلكها أي محافظة شأنها شأن محافظة أسيوط"، لافتا إلى أن بداية هذه الفعاليات سيكون تخصيص أفواج من رحلات (أعرف بلدك) التي تنظمها الوزارة من أجل زيارة المحافظة والتعرف علي المعالم السياحية والتاريخية بها".من جانبه، وعد طارق الفقي، محافظ سوهاج، في حديثه، بتقديم كل الدعم للمبادرات والأنشطة الشبابية لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بالتعاون مع الوزارة، لافتا إلى تقديم دعم مالي قدره مليونا و175 ألف جنيه لنادي الإيمان لذوي القدرات الخاصة بالمحافظة.وذكر الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المحافظة بها 175 مركزا للشباب و186 ملعبا جاهزا لاستقبال الشباب في مختلف الأنشطة.