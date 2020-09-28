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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق تنفى تعثُّر برنامج الطائرات الأمريكية «إف-16»

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
جمعة عناد
جمعة عناد
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نفى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد التقارير الواردة بشأن تعثُّر برنامج الطائرات الأمريكية (إف-16)، مشيرًا إلى أنه أمر بتحليق 19 طائرة دفعةً واحدةً للتحقق من هذه الأنباء.

وقال عناد - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد - إن هذه الأنباء ليست صحيحة، ومصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه أرسل لجنة إلى قاعدة بلد، وأمر بتحليق 19 طائرة في لحظة واحدة.

وقد أنفقت بغداد أربعة مليارات دولار على أسطول مقاتلات (إف-16) الأمريكية في أوائل عام 2010، إلا أن بعض التقارير لفتت إلى عدم قدرة الفرق التقنية العراقية على تشغيلها بالشكل الأمثل منذ مغادرة الفرق الأمريكية في يناير الماضي.

واستلم العراق أول 16 طائرة من طراز (إف-16) منتصف عام 2015 خلال الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وهي أقوى طائرات حربية يمتلكها العراق حاليًا.

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