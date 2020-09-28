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الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة أول مهاجر بكورونا فى اليونان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:55 ص
وفاة أول مهاجر بكورونا
وفاة أول مهاجر بكورونا
وكالات
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قال مسؤول في الحكومة اليونانية لرويترز إن مهاجرا توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، الذي يسببه فيروس كورونا ليكون أول حالة وفاة مسجلة لطالب لجوء منذ ظهور الجائحة في البلاد في أواخر فبراير.

وقال المسؤول إن المتوفى، وهو أفغاني عمره 61 عاما وأب لطفلين، كان يعيش في مخيم ملاكاسا للمهاجرين شمالي أثينا وإنه عولج في مستشفى بالعاصمة وتوفي بها. وأضاف أن السلطات تعكف على تتبع مخالطيه.

ولم يتضح بعد كم من الوقت قضى المتوفى في المستشفى.

ومنذ السابع من سبتمبر تم فرض الحجر الصحي على مخيم ملاكاسا الذي يؤوي نحو ثلاثة آلاف مهاجر بعد أن أثبتت الفحوص وجود حالات إصابة به.

وتم تطويق أماكن أخرى للمهاجرين في اليونان أو تقييد تنقلهم فيها للحد من انتشار الفيروس، ويعيش نحو 110 آلاف مهاجر في منشآت للاجئين في اليونان، ومن بين هؤلاء 40 ألفا يعيشون في مخيمات مكتظة في خمس جزر.

واليونان البوابة الرئيسية لدخول الفارين من الصراع في الشرق الأوسط وخارجه إلى الاتحاد الأوروبي، وصل أكثر من مليون شخص إلى شواطئها من تركيا في عامي 2016 و2015.

ويعيش ما لا يقل عن 110 آلاف شخص حاليًا في مرافق للمهاجرين- 40 ألفا منهم في مخيمات مكتظة في خمس جزر.

وشب حريق في مخيم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس هذا الشهر، مما أدى إلى تقطع السبل بنحو 12 ألفا. وانتقل معظمهم الآن إلى مخيم مؤقت على الجزيرة.

وسجلت اليونان 218 حالة إصابة بكوفيد-19، أمس الأحد، فضلا عن ثلاث وفيات، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 17444 منذ ظهور الحالة الأولى في أواخر فبراير.

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