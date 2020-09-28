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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 28-9-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 28-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، تراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي في اليورو أكبر خسائره الأسبوعية، ليهبط اليورو وهبط اليورو اليوم 0.4 % إلى 1.1627 دولار، في حين ارتفع الدولار، في أحدث التعاملات 0.31 % إلى 94.601.

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في معظم البنوك المصرية، مقابل ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.62، وفي بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.49،

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.43، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء في البنك الأهلي المصري للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.50، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47، أما في البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47، وف البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47.

سعر اليورو اليوم الإثنين 28-9-2020 في البنوك المصرية
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47.

أسعار اليورو
كما انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47، أما في البنك المركزي فتراجع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.25 جنيه وللبيع 18.41، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.47.

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