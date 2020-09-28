أسعد سليم: السد العالى أثبت بُعد نظرة الزعيم عبدالناصر

حول الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر٬ والتي تحل اليوم٬ قال الكاتب أسعد سليم: لم أكن يومًا ناصريًا ولا أحبذ الانتماء لأشخاص، وقد اختلف مع الراحل عبد الناصر في كثير من مواقفه السياسية لكن لا يمكن لأحد أن يختلف مع تجربته الاجتماعية إلا جاحد.وأضاف أن، محاولته بناء قرية مصرية لها طابعها الخاص بوجود مدرسة ومستشفى وصناعات يدوية لهي تجربة فريدة من نوعها، ظهر أثرها المباشر على أجيال وأجيال تعلمت بعد أن كان التعليم غير متاح سوى للطبقة الرفيعة، ما أدى إلى تكوين حالة ثقافية عامة في ربوع مصر المحروسة كان لها أثرها البالغ في تكوين العقل والوجدان المصري بل لا نتجاوز إن قلنا العربي.تابع أسعد في تصريحات خاصة لــ"الدستور": أن حلم الوحدة العربية الذي أوقده ناصر في القلوب جعل له مكانة كبرى في الوجدان العربي لم يستطع زحزحته أحد رغم الحملات الشديدة التي تحاول تلطيخ سمعته لكنها تذهب هباء وتمكث سيرته العطرة ممتدة في كل الأراضي العربية.وقال من يستطيع أن ينسى المصانع الكبرى التي شيدها عبد الناصر من حديد وأسمنت وسيارات ومنتجات ألبان وغيرها الكثير والكثير، ومن يستطيع أن ينسى المشاريع الضخمة التي غيرت وجه الحياة في مصر من إدخال الكهرباء والمياه والصرف الصحي لقرى ونجوع مصر، لكن المشروع الأكبر الذي تحدى به ناصر العالم أجمع لتشييده هو السد العالي، والذي اتضح لنا الآن في ظل فيضان السودان وغرق أجزاء كبيرة منها أن هذا الرجل كان له نظرة بعيدة المدى لولاها لحدث ما لا يحمد عقباه.وذكر أن، عبد الناصر إنسان له أخطاؤه مثل كل البشر ولا يجب تقديسه هو ولا غيره، لكن يجب علينا تقييم تجربته بكل حياد، ولن يفيد مقارنته بأحد في تلك الحالة، وأري أن مصر تأخرت كثيرًا في نهضتها بسبب توقفها عن استكمال ما بدأه ناصر والبناء عليه، فتم استبداله بقيم استهلاكية لا تنموية.