«التخطيط» ترصد أهم مبادرات دعم قدرات الشباب (إنفوجراف)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى مشروع رواد 2030 إنفوجراف يوضح أهم إنجازات دعم وبناء القدرات، حيث يدعم رواد 2030 الشباب ممن يطمح إلى تأسيس مشروعه الخاص عن طريق تقديم العديد من النح التعليمية لدراسة ريادة الأعمال، والتى تمثلت فيما يلى:- 40 منحة لدراسة الماجستير فى ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعتى كامبريدج والقاهرة.- تقديم 100 منحة لدراسة المبادئ الأساسية لريادة الأعمال بالتعاون مع مركز إعداد القادة.- 100 منحة لدراسة مهارات ريادة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقد تخرجت الدفعة الأولى للبرنامج.- 100 منحة دراسية فى تخصص ريادة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة.