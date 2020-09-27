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د. محمد الباز
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انطلاق معرض «تراثنا» للحرف اليدوية.. أكتوبر المقبل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:24 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
سارة ساويرس
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ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض «تراثنا» للحرف اليدوية للسنة الثانية على التوالي بمشاركة نخبة من المبدعين والحرفيين، في الفترة من 10 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويشمل المعرض مئات من المشروعات المصرية المشهورة بإنتاجها اليدوي والفني الفريد وابداعات كبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين من مختلف محافظات الجمهورية.

كما يتيح المعرض مختلف المنتجات التراثية المتميزة، ومنها «الموبيليا، والديكورات، والتحف، والانتيكات، ووحدات الإضاءة النحاسية والخشبية، والسجاد اليدوي الحرير والصوف، والمشغولات اليدوية المتنوعة، ومنتجات الزجاج المعشق، والمنتجات الجلدية والفخار والخزف والرخام، واللوحات والإكسسوار الحريمي والخيامية والمفروشات ومنتجات التطريز على القماش، ومستحضرات تجميل طبيعية».

ويعد معرض «تراثنا»، فرصة هامة للتعرف علي تاريخ الفنون التراثية العريقة من خلال عروض حية تمثل مراحل إنتاجها، وتنقل تلك الخبرات الإبداعية للأجيال القادمة، وتتيح الآلاف من المنتجات التراثية القيمة بأسعار تنافسية أقل من أسعارها المعتادة لتشجيع الأسرة المصرية على اقتناء تلك الفنون العريقة والتعرف علي تاريخها».

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