رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جورج قرداحي يكشف كواليس الحلقات الجديدة من «حافظ ولا فاهم»

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:38 م
جورج قرداحي
جورج قرداحي
دعاء عبد المقصود
طباعة
كشف الإعلامي جورج قرداحي كواليس الحلقات الجديدة من برنامجه «حافظ ولا فاهم»، مؤكدًا أنه يسجل في تلك الفترة القسم الثاني من البرنامج بعد تنفيذ 14 حلقة قبل جائحة كورونا وعرضهم على قناة «الحياة»، حيث يعمل الآن على استكمال الحلقات الجديدة.

أضاف قرداحي في تصريحات إلى برنامج «لايت شو» المذاع على قناة «الحياة»، أن فلسفة البرنامج قائمة على أن يكون الإنسان «فاهم أكثر من أنه حافظ»، مؤكدًا أنه تم تمثيل كل المحافظات المصرية في البرنامج حيث كان هناك تصفيات و14 فريقًا للمنافسة على المرتبة الأولى ثم تصفيات ربع نهائية ونصف نهائية وأخيرًا تصفيات نهائية.

وأبدى الإعلامي سعادته الشديدة باحتكاكه بالطلاب المصريين والتعرف على كفائتهم، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا بين «حافظ ولا فاهم» وبين وزارة التعليم.

وختم قرداحي تصريحاته بالقول: «الحمد لله مصر بخير؛ لأن بها عقول صغيرة بهذا الوعي والذكاء».

يعرض البرنامج على قناة «الحياة» وتقدمه الإعلامية آية غرياني وأميرة عدلي أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.

ويسلّط برنامج "لايت شو" الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

موضوعات متعلقة

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

وزير البترول: مصر ستكتفى من البنزين والسولار فى 2023

وائل غنيم عن «مهموز المتحدة»: «اشتغلناكم يا مهاطيل» (فيديو)

قادرون على كورونا.. كيف نجحت الدولة في السيطرة على الفيروس؟

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

الباز: ما كان مشروع السيسي ينجح لولا مساندة المصريين

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

«أصرت والدته على دفنه يوم وفاته».. المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

«غير مفهومة».. كيف رد يوسف شاهين على الاتهامات الموجهة ضد أفلامه؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

جدول فعاليات مؤتمر «جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات» بالأعلى للثقافة غدا

هيثم الحاج علي: مبيعات الهيئة تأثرت بقوة جراء جائحة كورونا

أمين معلوف: العالم يعيش أزمة خانقة على جميع المستويات

يوسف رخا: لغة بانفبل تستند إلى تاريخ طويل وثري من الصياغة الشعرية