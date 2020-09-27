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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الإحصاء: 27.7% تراجعًا في وفيات الكبد الفيروسى منذ إطلاق المبادرة الرئاسية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:14 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعًا ملحوظًا فى وفيات أمراض التهاب الكبد الفيروسى بين المصريين مؤخرًا لتسجل 5887 حالة وفاة بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 7099 حالة وفاة خلال العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 17% خلال عام واحد فقط، بينما كان عدد وفيات أمراض الكبد الفيروسية قد وصل أعلى مستوياته عام 2017 بعدد 8147 حالة وفاة قبل إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية خلال سبتمبر 2018، لتنخفض بذلك عن عام 2019 بنحو 27.7%.

ووفقًا لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء وحصلت عليه "الدستور"، فإن أعداد وفيات إلتهاب الكبد الفيروسى بين الذكور تراجعت إلى حدود 3484 حالة وفاة بنهاية عام 2019 مقابل 4238 حالة وفاة خلال العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 17.7%، كما تراجعت وفيات الأمراض الكبدية بين الإناث من 2861 حالة وفاة لـ 2403 حالة وفاة خلال فترة المقارنة ذاتها، بنسبة انخفاض 16% بين الإناث.

وتركز العدد الأكبر من حالات الوفاة بسبب مضاعفات أمراض التهاب الكبد الفيروسى بين الفئات العمرية الأكبر سنًا، وتحديدًا فوق الستين عام، حيث بلغ عدد الوفيات بين 60-65 سنة حوالى 951 حالة وفاة،65- 70 سنة 1089، 70-75 سنة 870 حالة وفاة، و75-80 سنة 588 حالة وفاة، 80-85 سنة 433 حالة وفاة، ومن 85 فيما فوق 312 حالة وفاة.

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