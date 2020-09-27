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اقتصاد

«الطاقة تنمية وحياة».. فيلم تسجيلي يستعرض صناعة البترول في 100 عام (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:03 م
الطاقة تنمية وحياة
الطاقة تنمية وحياة
سيد ابراهيم
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أنتجت وزارة البترول والثروة المعدنية، فيلمًا تسجيليًا نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان "الطاقة تنمية وحياة"، ترصد خلاله رحلة صناعة البترول والغاز على مدار 100 عامًا، بعد أن أدركت مصر قيمة صناعة معامل التكرير والعمل على توفير المنتجات البترولية للحد من الاستيراد، بعد أن كانت مصر من أكبر الدولة المستوردة للمنتجات البترولية فى ظل الأوضاع الإقتصادية التى عانت فيها مصر من نقص الاستثمارات في مشروعات التكرير.

كما رصد الفيلم التسجيلي مراحل التحديات التى واجهت مصر فى ظل أزمة نقص الوقود، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة مثالية لتحدى المستحيل والعمل على إنشاء معامل تكرير وتطوير المعامل المتقادمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم الأحد، مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي يعد واحدًا من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدمًا على المستوى التكنولوجي فى مصر وإفريقيا، فى إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عبر التوسع فى إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من وزراء الحكومة وكبار رجال الدولة.

كما شاهدا الرئيس السيسي والحضور خلال الافتتاح عرضًا للفيلم التسجيلي الطاقة "تنمية وحياة" والذى ألقى خلاله الضوء على استراتيجية تطوير البنية الأساسية لمصر فى مجال تكرير وتصنيع البترول والدور الحيوي للمشروع الجديد فى هذا الإطار، وأهمية الدعم الذي يوليه الرئيس لقطاع البترول كأحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطنى للدولة وأنه وراء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الست الماضية، والتى شهدت إشادة دولية من كل المتخصصين فى هذا المجال.

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