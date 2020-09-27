الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

لا تتوانى قنوات الجماعة الإرهابية، وعلى رأسهم قناة الجزيرة، عن بث فيديوهات مفبركة تزعم من خلالها وجود مظاهرات حاشدة تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.







