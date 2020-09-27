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الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:59 م
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لا تتوانى قنوات الجماعة الإرهابية، وعلى رأسهم قناة الجزيرة، عن بث فيديوهات مفبركة تزعم من خلالها وجود مظاهرات حاشدة تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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