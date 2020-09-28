«أتمنى أن أمثل أمامها ولو مشهدًا واحدًا».. أمنية أحمد رمزى التى لم تتحقق

كان الممثل الراحل أحمد رمزي قد شارك في فيلم "سبارتاكوس" ولكن بدور "كومبارس"، وبعدها بفترة عرض على "رمزي" فيلم أجنبي جديد فقرر المشاركة فيه، وذلك حسبما صرح في مقابلة مع مجلة "الموعد"، مصرحًا أنه سيقوم بدو البطولة في الفيلم الإنجليزي الجديد.وسأله محرر الموعد عن الدور الذي يحلم بتمثيله فقال رمزي:" ليس هناك دور معين، ولكني أتمنى أمنية كبيرة في حياتي، وهي أن أمثل ولو لمرة واحدة أمام النجمة العالمية "أنجريد برجمان"، إنها ممثلة عالمية وفريدة، وفنانة رائعة، كتلة من الإحساس، فيض من العبقرية، آه آه لو تتحقق الأمنية".وداعبه المحرر من أن هناك خطر أن يحب أنجريد برجمان بعد وقوفه أماما، وقال رمزي ردًا عليه:" ليس هناك خطر من أن أقف أمام أنجريد برجمان، وأنا قلبي ليس كاراج، أنا فقط شاب يريد السعادة.