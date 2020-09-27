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سياسي

أشرف رشاد عثمان: المصريون لقنوا الإخوان درسًا بليغًا بإفشال دعواتهم التخريبية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:22 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عثمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، إن الفشل الذريع الذي قوبلت به المظاهرات التحريضية الأخيرة التي مولها تنظيم الإخوان الإرهابي في العديد من القرى والمدن المصرية، أثبت أن المصريين على قلب رجل واحد، وأنهم لن ينساقوا وراء دعوات الهدم والتخريب والدمار وخلف مجموعة من الخونة والمأجورين.

ولفت عثمان في بيان له اليوم، إلى أن فشل دعوات الإخوان الإرهابية يؤكد عدم تصديق الشعب المصري للشائعات والمغالطات التي يزفونها لملايين المصريين عبر لجان إلكترونية خبيثة، قائلا إن المصريين يلمسون بأنفسهم مشاريع قومية عملاقة، آخرها قيام الرئيس السيسي بافتتاح مجمع مسطرد بعد 9 سنوات على غلقه، ويشهدون تطورا على مختلف الأصعدة والميادين، وإصلاح اقتصادي ومالي شامل، وهو ما انعكس في النهاية على عدم قبول المصريين المشاركة بأي شكل في هذه التظاهرات ونالها الفشل الذريع.

وشدد النائب أشرف رشاد على أن الدعوة للتظاهرات المخربة، هى موجة جديدة من دعاوى التخوين، والرغبة في إفشال البلد ووقف تيار الإنجازات. لكن المصريين كانوا ولا يزالون شعبا عظيما لا يمكن أن يضر بوطنه لتنفيذ أجندات خارجية.

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