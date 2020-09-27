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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جدول فعاليات مؤتمر «جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات» بالأعلى للثقافة غدا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:32 م
مؤتمر «جمال عبد الناصر
مؤتمر «جمال عبد الناصر
ايهاب مصطفى
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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان: "جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات"؛ والذي تنطلق فعالياته في تمام الحادية عشرة صباح الإثنين الموافق 28 سبتمبر الحالي؛ بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ بمشاركة نخبة كبيرة من المؤرخين والإعلاميين والسياسيين؛ يقام المؤتمر في إطار الاحتفاء بذكرى الزعيم جمال عبد الناصر وبمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله؛ ويتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية وثلاث جلسات بحثية بالإضافة إلى مائدة مستديرة؛ على النحو التالي:

تبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة 11: 11.30 صباحا بمسرح الهناجر: حيث تبدأ بكلمة أمين عام المؤتمر الأستاذ محمد الشافعي، ثم كلمة رئيس المؤتمر المفكر الكبير محمد فايق، تليها كلمة أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، وأخيرا كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتستكمل باقى الجلسات بمقر المجلس الأعلى للثقافة على النحو التالي:

الجلسة الأولي تبدأ في تمام الساعة 11.30: 12.30 "العروبة والمشروع الوحدوي"، ويترأس الجلسة الدكتور جمال شقرة، ويشارك بها: الدكتور أحمد يوسف أحمد، والمفكر اللبناني أسعد السحمراني، والدكتور عاصم الدسوقي.

ثم الجلسة الثانية وتبدأ في تمام الساعة 1.00: 2.00م "مصر والنظام الدولي بعد ثورة يوليو" رئيسة الجلسة المستشارة تهاني الجبالي، ويشارك بها كل من: والدكتور جمال زهران، وحسن غزالي، والدكتور سيد فليفل، والدكتور على الدين هلال.

والجلسة الثالثة وتبدأ في تمام 2.00: 3.00م بعنوان: "الاقتصاد الوطني.. التنمية والإنسان". رئيس الجلسة الدكتور مجدي زعبل، ويشارك بها كل من: الدكتور شريف جاد، والدكتور شريف قاسم، والمهندس صبري عشماوي.

وفي الختام المائدة المستديرة في تمام الساعة 3.00: 5.00م "الثقافة والفنون والإعلام... قوة مصر الناعمة" يديرها المؤرخ محمد الشافعي، ويشارك بها كل من المخرج أحمد فؤاد درويش، والدكتور أيمن الشيوي، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنانة سميحة أيوب، والإعلامي محمد الخولي، والدكتورة هدى زكريا، الأديب يوسف القعيد.

وسوف تقام الاحتفالية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق عبر الواتساب على الرقم التالي: 01008130075؛ وسوف يتم بث الاحتفالية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على يوتيوب.
جدول فعاليات مؤتمر «جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات» بالأعلى للثقافة غدا
جدول فعاليات مؤتمر «جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات» بالأعلى للثقافة غدا

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الثقافة

جدول فعاليات مؤتمر «جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات» بالأعلى للثقافة غدا

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