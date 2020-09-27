غدًا.. بدء تسجيل الرغبات إلكترونيًّا لطلاب الدور الأول بجامعة الأزهر

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من غدٍ الاثنين، وحتى يوم الخميس الموافق 1 من أكتوبر.كانت جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أعلنا فتح باب التقدم للدورة الثانية من برنامج الاحتضان لحاضنة الأعمال التكنولوجية (رواق)، ومقرها كلية الهندسة بقنا؛ لجميع شباب المبتكرين، ورواد الأعمال، وأصحاب الأفكار التكنولوجية، والتي سوف تبدأ من غدٍ ولمدة عشرة أيام؛ لملء استمارات التقدم إلكترونيًّا.