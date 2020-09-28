سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 28-9-2020

سعر الريال السعودي اليوم

البنك المركزي المصري

بنك مصر

بنك الإسكندرية

بنك التعمير والإسكان

مصرف أبوظبي الإسلامي

البنك العربي الأفريقي الدولي

بنك عودة

البنك التجاري الدولي cib

بنك البركة



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وتتخذ المملكة العربية السعودية الريال عملة رسمية لها، ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

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استمرارًا للخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع " الدستور" ووفقًا للتقارير الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، نستعرضفي مواجهة الجنيه المصري اليوم الإثنين 28-9-2020.ووفقًا للتدولات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة في سوق تداول العملات المحلية، يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره، في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.جاء سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.استقر سعر الريال السعودى في بنك مصر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.بينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وسجل سعر فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيعوسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وجاء فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.ووصل في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وحقق سعر الريال السعودى في بنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.واستقر السعر في بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.يشار إلى أن سعر صرف الريال السعودي متربط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.