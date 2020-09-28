سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 28-9-2020
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
منة سالمطباعة
استمرارًا للخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع " الدستور" ووفقًا للتقارير الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، نستعرض سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري اليوم الإثنين 28-9-2020.
جاء سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
يشار إلى أن سعر صرف الريال السعودي متربط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
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وتتخذ المملكة العربية السعودية الريال عملة رسمية لها، ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
سعر الريال السعودي اليومووفقًا للتدولات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة في سوق تداول العملات المحلية، يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط سعره، في أسواق تداول العملات المحلية اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري
جاء سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصراستقر سعر الريال السعودى في بنك مصر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.
بنك الإسكندريةبينما استقر فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكانوسجل سعر فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدوليوجاء فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك عودةووصل في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cibوحقق سعر الريال السعودى في بنك التجاري الدولي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك البركةواستقر السعر في بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.
يشار إلى أن سعر صرف الريال السعودي متربط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
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سعر الريال السعودى اليوم
وتتخذ المملكة العربية السعودية الريال عملة رسمية لها، ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".