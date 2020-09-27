مساعد وزير الزراعة يتفقد معامل الثروة السمكية بالشرقية

قام اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة، الأحد، يرافقه وكيل وزارة الزراعة للطِب البيطري في الشرقية وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبحضور الدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل المركزي للثروة السمكية حيث تفقد الأحواض البحثية التي تم تطويرها وتحديثها بفكر جديد لتصبح مزرعة إنتاجية بجانب العمل البحثي.كما تفقد، أيضًا، المبنى الجديد كمعامل رطبة ومعمل مبتلة وتفقد المكتبة العلمية والمعامل المركزية الدقيقة حيث أبدى سعادته لوجود مثل هذه الأعمال المتطورة، ورافق مدير المعمل خلال هذه الزيارة الدكتور محمد عبد السلام، وكيل المعمل للإرشاد والتدريب وكذلك الدكتور حامد محمد حامد، رئيس قسم الإرشاد والتدريب.