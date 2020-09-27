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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الباز: من حق الأقلية الاختلاف مع النظام لكن ليس من حقهم تخريب الدولة
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:05 م
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أنه من حق الأقلية الاختلاف مع سياسات النظام، وليس من حقهم تخريب الدولة.
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