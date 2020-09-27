مباحثات مغربية سودانية لتفعيل اللجان المشتركة

وبحث الجانبان خلال اللقاء تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل اللجان المشتركة، وبحث فرص الاستثمار في البلدين خاصة في مجالات المعادن والطاقة والزراعة والبنى التحتية، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".







التقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في الخرطوم، محمد ماء العينين سفير المغرب لدى بلاده.وشدد اللقاء بين حمدوك وسفير المغرب على ضرورة تمتين العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين وسُبل ضمان استمراريتها، كما أكد حمدوك ترحيب السودان حكومة وشعبا بزيارة ملك المغرب محمد السادس للبلاد.من جانبه نقل محمد ماء العينين لرئيس الوزراء السوداني رغبة العاهل المغربي في زيارة الخرطوم.