رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث اليوم.. إخلاء سبيل 68 طفلا شاركوا بأحداث الشغب وإنقاذ طالب شرطة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:24 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
محمد السيد
طباعة
يقدم "الدستور" لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم الأحد، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري، حيث شهد اليوم الأحد، العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث اليوم

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 68 طفلا شاركوا بأحداث الشغب الأخيرة
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 68 طفلًا من المتهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر تحقيقات «نيابة أمن الدولة العليا»، بالمشاركة في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلًا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددًا.

الداخلية توجه ضربات قاضية لكبار تجار الحشيش في المحافظات
وجه رجال قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ضربات قاضية لكبار تجار الحشيش بالمحافظات، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات على مدار الأسبوع.

«الجنايات» تقضي بإعدام ربة منزل وعشيقها في اتهامهما بقتل زوجها
أصدرت الدائرة 11 جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية برئاسة المستشار محمد شريف طاهر حكمًا بالإعدام لربة منزل وعشيقها في اتهامهما بقتل زوجها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

إحالة 3 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة السيارات بالسلام للجنايات
أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة، وسرقة السيارات من قائديها بالإكراه بمدينة السلام.

ننشر مشروع توزيع العمل باستئناف بني سويف للعام القضائي الجديد
حصلت "الدستور" على مشروع جدول توزيع أعمال دوائر محكمة استئناف بني سويف للعام القضائي الجديد 2020-2021.

تجديد حبس طبيب الحميات المتحرش 15 يومًا
جدد المستشار قاضي المعارضات بمحكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا، حبس طبيب الحميات المتهم بالتحرش بمريضة، 15 يوما مجددًا على ذمة القضية.

نشرة الحوادث اليوم

«مجلس الدولة» ينقذ طالب شرطة من الفصل
وقعت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جزاء الرسوب عامين على طالب بكلية الشرطة للعام الدراسي 2012- 2013 قام بسرقة هاتف محمول من ضابط، وحافظة نقود بها 1500 جنيه، وأخرى بها 500 جنيه، وألغت المحكمة قرار فصله، وإعادته لاستكمال دراسته بعد قضاء العقوبة، وبذلك منحته المحكمة فرصة جديدة للنجاة بدلًا من ضياع مستقبله.

اقرأ أيضا:

نشرة الحوادث اليوم.. تلقي طعون مرشحي البرلمان وإنهاء صيانة وتطوير محور الأوتوستراد


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد على بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبى والنصب والاحتيال

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

كيف تواجه الدولة الزيادة السكانية وتآكل الرقعة الزراعية؟ (فيديو)

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

الباز: ما كان مشروع السيسي ينجح لولا مساندة المصريين

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

«أصرت والدته على دفنه يوم وفاته».. المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

«غير مفهومة».. كيف رد يوسف شاهين على الاتهامات الموجهة ضد أفلامه؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

جدول فعاليات مؤتمر «جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات» بالأعلى للثقافة غدا

هيثم الحاج علي: مبيعات الهيئة تأثرت بقوة جراء جائحة كورونا

أمين معلوف: العالم يعيش أزمة خانقة على جميع المستويات

يوسف رخا: لغة بانفبل تستند إلى تاريخ طويل وثري من الصياغة الشعرية